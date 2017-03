Slideshow

Nieuwe Nissan Leaf voor het eerst in beeld Conventioneler uiterlijk, groter accupakket

De volgende generatie van de Nissan Leaf is voor het eerst op de foto gezet. De volledig elektrische auto lijkt het over een meer conventionele boeg te gooien.

Je zou het misschien niet zeggen, maar de Nissan Leaf is alweer bijna acht jaar geleden onthuld. De elektrische Japanner kreeg in 2015 nog een opfrisbeurt, maar het wordt nu toch langzaamaan tijd voor een volledig nieuwe generatie. Die zien we vandaag voor het eerst - nog stevig gecamoufleerd - voorbijrijden.



Wat direct opvalt is dat de Leaf zijn kenmerkende olijke front verruilt voor een conventioneler vormgegeven neusje. De bekende Nissan 'V-Motion-grille' is van de partij en de koplampen doen ons denken aan die van de onlangs gefacelifte Qashqai. Wat we van de achterkant kunnen verwachten, is nog lastig te zien. Toch is het duidelijk dat Nissan de extravagante lijnen van de huidige Leaf achter zich laat.



Zoals we vorig jaar al hoorden, krijgt de nieuwe Leaf een 60 kWh-accupakket waarmee in theorie een actieradius van richting de 500 kilometer mogelijk moet zijn. Een dergelijk accupakket vonden we al terug in de IDS Concept, die gelijk qua uiterlijk ook al naar de nieuwe Leaf hintte.