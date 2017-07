Slideshow

Nieuwe Nissan Leaf komt in september Bevestiging van nieuwe stekkerpionier

Nissan start de week met de aankondiging van de tweede generatie van de Leaf. In september wordt de elektrische Japanner aan de wereld voorgesteld.

Langzaam maar zeker zwengelt Nissan de marketingmachine aan die de komende maanden de aandacht op de nieuwe Leaf moet vestigen. Onlangs kregen we een glimp van de nieuwe digitale klokkenwinkel te zien en in een eerder stadium priemde al een koplamp de wereld in. Nu kondigt Nissan de onthullingsdatum van de tweede generatie Leaf aan. Op 6 september gaat het doek eraf.

De nieuwe Leaf moet een actieradius van zo'n 500 kilometer gaan krijgen. Daarnaast beschikt de nieuwe elektrische auto van Nissan over ProPilot-techniek, semi-autonome techniek waarmee straks ook de Qashqai zich tot op zekere hoogte zelfstandig over de snelweg kan bewegen. Met ProPilot is de Leaf in staat om op de snelweg op één baan zelfstandig aan de slag te gaan. De auto bepaalt in autonome modus zelf of er wordt geremd, bijgestuurd of gasgegeven. Het systeem werkt overigens alleen bij snelheden tussen 30 en 100 km/h. De Leaf behoudt zijn positie op de rijstrook, ook in bochten.

Nissan verpakt de Leaf in een koets die conventioneler is getekend dan die van de huidige generatie. Voor het design van de Leaf laat Nissan zich inspireren door het ontwerp van de koets van de Sway Concept.

