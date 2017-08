Slideshow

Nieuwe Nissan Leaf al in Nederland Leaf verkent belangrijk territorium

De nieuwe Nissan Leaf laat niet lang meer op zich wachten. Hoewel het nog even duurt voordat de elektrische Nissan in de showroom staat, is de auto al gespot op de Nederlandse wegen.

Reken maar dat het een bekend gezicht wordt: de nieuwe Nissan Leaf op Nederlandse wegen. De eerste is al gespot, uiteraard nog voorzien van een dikke lage camouflagemateriaal. Onze eigen Roy Kleijwegt en Marco Gorter kwamen dit exemplaar tegen in de buurt van Amsterdam.



De gefotografeerde Leaf staat op Spaans kenteken en verkent alvast een belangrijk territorium. Vanwege het bijtellingsvoordeel voor volledig elektrisch aangedreven auto's, zal Nissan in Nederland namelijk een interessante markt hebben voor de Leaf. De auto kent dankzij diverse teasers al steeds minder geheimen en verscheen zelfs al eens in vol ornaat op het internet.



De Leaf krijgt waarschijnlijk een 60 kWh groot accupakket, waarmee op één lading zo'n 500 kilometer afgelegd moet kunnen worden. Daarnaast beschikt de auto over de laatste versie Nissans ProPilot-pakket, waarmee de auto zelf van rijbaan kan wisselen en auto's kan inhalen.



Qua uiterlijk gooit Nissan het over een minder extravagante boeg dan bij de uitgaande Leaf. De nodige designelementen van de IDS Concept uit 2015 keren terug, in combinatie met invloeden van het al bestaande gamma. Begin september wordt de nieuwe Leaf onthult.