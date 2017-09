Slideshow

Nieuwe MG6 gepresenteerd Alleen nog voor China

Het tegenwoordig Chinese MG is al eerder opgedoken in de categorie 'lekker irrelevant, toch interessant' en ook vandaag speelt het ooit Engelse merk de hoofdrol in die rubriek. MG heeft namelijk een volledig nieuwe generatie van de 6 gepresenteerd.

De MG6 is het grootste model dat het in handen van het Chinese SAIC Motors zijnde MG in zijn portfolio heeft. Twee jaar geleden werd het uitgaande model gefacelift, een auto die op technisch vlak gerelateerd was aan de Roewe 550, inderdaad: een auto die zijn basis deelt met de aloude Rover 75. In het voormalige thuisland van MG is het model ook jaren te koop geweest, al werd hij er vorig jaar van de markt gehaald. De nieuwe MG6 die nu is opgedoken, is dan ook alleen voor de Chinese markt bestemd.

Dat de Engelse klant daar ietwat van baalt, kunnen we ons best voorstellen. De nieuwe MG6 oogt stukken moderner en is duidelijk met meer fantasie getekend dan de auto die hij opvolgt. De sedan profiteert van designelementen die MG eerder op de E-Motion Concept toepaste, een studiemodel dat eerder dit jaar de revue passeerde.

De auto meet 4,7 meter in de lengte, is 1,85 meter breed en 1,46 meter hoog. Daarmee is hij een ruime 4 centimeter langer en 1,6 centimeter lager dan zijn voorganger. De wielbasis bedraagt 2,72 meter, 2 centimeter meer dan voorheen. Op de bestellijst komt een 1,5-liter turbomotor te staan die zo'n 170 pk opwekt. Schakelen gaat door middel van een handgeschakelde zesbak of een automatische transmissie met dubbele koppeling.

De vorige MG6 was te krijgen met een 180 pk sterke geblazen 1.8, een atmosferische 1.8 met 133 pk en met een 1,9-liter dieselmotor die het tot 150 pk schopte. De MG6 GT, de liftbackversie, lijkt niet terug te keren.

Het huidige MG kennen we in Europa eigenlijk alleen uit het Verenigd Koninkrijk, een land waar het merk een handjevol sedans en cross-overs verkoopt. De Engelsen kunnen kiezen uit de MG 3, de MG 6 en de GS. Verder is MG vooral in China actief, al zijn de modellen met de ooit magische tweelettercombinatie ook in andere landen in Azië te vinden. Onlangs gaf MG al aan weer iets met de sportieve erfenis van het merk te willen doen. In het Verenigd Koninkrijk worden de auto's sinds kort overigens niet meer gebouwd. Inmiddels liggen er plannen op tafel om MG terug te brengen naar heel West-Europa. Een uitgebreid verhaal daarover lees je hier.