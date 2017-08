Slideshow

Nieuwe Mercedes CLA-Klasse gespot Trouw aan Concept A Sedan

De nieuwe Mercedes-Benz CLA-Klasse is voor het eerst op de foto gezet. Onze spionagefotograaf kiekte deze foto's van de 'A-Klasse met kont'. De auto krijgt, net als zijn hatchback-broer, een strakker en rustiger ontwerp.

Inmiddels is de Mercedes A-Klasse al in tal van hoedanigheden op de foto gezet. Zelfs de Mercedes-AMG A45 liet zich onlangs al zien. Aan de testauto's is al goed te zien dat de kleinste Benz het qua design een stukje strakker aanpakt dan de huidige generatie. De diepe vouwen en het ietwat gedrongen postuur maken plaats voor een strakker en gestrekter voorkomen. De CLA vormt daarop, niet onverwacht, geen uitzondering.



We zien hier natuurlijk simpelweg de sedanversie van de A-Klasse, die daardoor nog meer in één lijn staat met de Concept A Sedan. In de vorm van die conceptauto kregen we al een hele duidelijk voorbode van de nieuwe instap-Mercedes. Ondanks de camouflage is duidelijk te zien dat we geen grote designtechnische verrassingen meer hoeven te verwachten.



De nieuwe compacte modellen van Mercedes-Benz staan op een gloednieuw platform. Dat biedt basis voor de voorwielaangedreven toekomstige A-Klasse, CLA-Klasse (en Shooting Brake), de nieuwe B-Klasse en de GLA-Klasse. Er komen nog meer modellen die ervan gebruik gaan maken, maar of dat bijvoorbeeld een compacte cross-over ('GLB-Klasse') of een nieuwe derivaat van de A-Klasse wordt, is nog niet duidelijk. Volgend jaar maakt de nieuwe CLA in ieder geval zijn debuut.