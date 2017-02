Slideshow

Nieuwe Londense taxi rijdt rond in Amsterdam Iconische taxi ook voor Nederland?

De nieuwe Londense taxi is gespot in onze eigen hoofdstad! Mogelijk komen we 'm daar nog vaker tegen.

Sinds het Chinese Geely in 2013 de touwtjes van Londen Taxi Company in handen kreeg, lijken landsgrenzen er niet meer toe te doen. Het volgende hoofdstuk in het leven van de kenmerkende taxi's heet TX5 en die auto is niet meer alleen voor Londen bedoeld. Eerder hoorden we al dat de TX4, zijn voorganger, ook Australië en Nieuw-Zeeland aandoet, maar nu duikt de nieuwe, plug-in hybride TX5 dus ook buiten zijn thuisland op. We danken AutoWeek-lezer Barry B. voor het toesturen van deze foto!



Geely zou al in gesprek zijn met meerdere grote steden in Europa, om de TX5 aan te slijten. Het bezoek aan Amsterdam zou kunnen betekenen dat we in de toekomst ook in 'Engelse' stijl door de hoofdstad gereden kunnen worden. Tegelijk bericht Carscoops vandaag over exact dezelfde auto, maar dan gespot op een Poolse snelweg. Misschien dat Berlijn en Warschau ook al bezocht zijn. We zijn benieuwd of dit voor ons nog een staartje krijgt!