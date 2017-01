Slideshow

Nieuwe Kia Picanto op de foto gezet! Picanto duikt op zonder camouflage

Er zijn foto's opgedoken waarop we die nieuwe Kia Picanto al volledig zonder camouflage kunnen zien.

De Kia op de foto draagt de naam Morning, wat in combinatie met het exotische kenteken betekent dat de auto zich ergens in Azië ophoudt. Het is bij dit soort foto's altijd wat lastig om te achterhalen waar ze het internet op zijn geslopen, maar Autocar meldt dat dit te danken is aan Facebook-pagina Ferd. Hoe dan ook, de foto's laten ons al behoorlijk veel van de nieuwe Picanto zien!



Tegen het einde van het jaar zagen we op een vage foto het front van de Picanto al verschijnen. Weinig verrassingen dus aan de voorkant. Aan de achterkant valt vooral op dat de achterlichten een stuk conventioneler ogen dan de schetsen die we eerder zagen ons lieten geloven. In grote lijnen gaat Kia met het ontwerp voor een evolutie van de huidige Picanto. De officiële onthulling verwachten we in Genève, begin maart.