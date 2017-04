Slideshow

Nieuwe Kia Cee'd gesnapt Derde generatie voor het eerst in beeld

Kia heeft voor het eerst de compleet nieuwe Cee'd de deur uit gestuurd. De huidige Koreaanse C-segmenter lijkt daarmee op z'n laatste benen te lopen.

De Cee'd die je momenteel in de Nederlandse showrooms vindt, staat daar sinds 2012. Daarmee is de Koreaan niet direct tot de echt oude modellen te rekenen, al heeft er de laatste jaren een stevige vernieuwingswind door het C-segment gewaaid. In 2015 werd de Cee'd nog aan een facelift onderworpen. De vorige generatie van de Hyundai i30, de bloedbroeder van de C'eed, werd in 2012 aan de wereld voorgesteld en die auto is inmiddels opgevolgd door een nieuwe generatie. Derhalve verwachten we dat ook de nieuwe Cee'd niet lang meer op zich laat wachten.

Net als de nieuwe i30 zal ook de Cee'd een bescheiden groeispurt maken. Op de foto's zien we de vijfdeurs hatchback, een variant die later gezelschap krijgt van een driedeurs Pro_Ceed en een stationversie.

Op motorenvlak zullen we de 120 pk sterke 1.0 T-GDI onderaan de motorenlijst vinden. De atmosferische 1.6 GDI wordt vervangen voor de 1.4 T-GDI die ook in de nieuwe i30 een plek heeft gekregen. Een 110 pk sterke 1.6 GDI wordt waarschijnlijk de enige dieseloptie. Of ook de sportief ingestelde GT terugkeert, zal nog moeten blijken. In de eerste helft van volgend jaar verwachten we de nieuwe Cee'd op de markt.

Onlangs werd duidelijk dat Kia de naam Xceed geregistreerd heeft. Mogelijk wordt de aanduiding geplakt op een opgehoogde en van kunststof wielkastranden voorziene 'offroadversie'.