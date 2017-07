Slideshow

Nieuwe Infiniti QX50 toont innerlijk Trouw aan concept

Dit jaar brengt Infiniti in ieder geval in de Verenigde Staten een volledig nieuwe QX50 op de markt. De middelgrote cross-over laat vandaag al een deel van zijn innerlijk zijn.

De QX50 Inspiration gaf tijdens de North American International Auto Show al een zeer goed beeld van wat we van de nieuwe QX50 kunnen verwachten. Het model, een cross-over van formaatje BMW X3, verschijnt nog dit jaar op de Noord-Amerikaanse markt en dat betekent dat de hand wordt gelegd aan het laatste testwerk. Ditmaal is het interieur van de nieuwe QX50 in beeld verschenen.

Net als het uiterlijk van de nieuwe QX50 trouw blijft aan het ontwerp dat de concept-car droeg, lijkt ook het binnenste slechts in beperkte mate af te gaan wijken van het interieur van het studiemodel. Infiniti monteert een andere keuzehendel voor de automaat en her en der lijken we zaken als bekerhouders tegen te komen.

De huidige QX50 stamt in de basis al uit 2007, het jaar waarin de auto als EX op de markt kwam. Infiniti geeft de nieuwe generatie een 2,0 liter metende viercilinder turbomotor met variabele compressieverhoudingen onder de kap, een primeur voor het Japanse merk. Infiniti beschrijft het blok als een benzinemotor met het koppel en verbruik van een moderne dieselmotor. In de QX50 Concept was deze aandrijflijn al goed voor 272 pk en 390 Nm koppel. Verder brengt Infiniti ProPilot-techniek naar de QX50, semi-autonome techniek die dit jaar ook in modellen van Nissan verschijnt.