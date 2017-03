Slideshow

Nieuwe Hyundai Sonata onthuld in Korea Op naar de Verenigde Staten

In Zuid-Korea heeft Hyundai de gefacelifte Sonata onthuld.

We blijken een paar weken geleden inderdaad schetsen van de opgefriste Sonata voor ons te hebben gehad. Vandaag hebben de Zuid-Koreanen in eigen land de aangescherpte Sonata met de wereld gedeeld. Zoals we op de schetsen al konden zien, volgt de Sonata dezelfde ontwerpfilosofie als de onlangs onthulde, nieuwe i30.



De Sonata zou dus niet misstaan naast de i30, maar dat zullen we hier in Nederland niet snel zien gebeuren. Hoewel Hyundai de auto in het thuisland heeft onthuld, zullen ze vooral weer veel verwachten van de Amerikaanse markt. Daar weet de Sonata al een tijdje aardig wat eigenaren te vinden. Qua motoren houdt Hyundai het, voor de Amerikaanse markt in ieder geval, bescheiden. Het krachtigste blok is de 2.0 T-GDI met 245 pk. De instapper is een 141 pk sterke 1.7 VGT.



Hier in Nederland konden we in 2010 voor het laatst nog een nieuwe Sonata ophalen. De vijf jaar eerder geïntroduceerde generatie verdween in dat jaar van de markt, waarna de iets lager in de markt geplaatste i40 het stokje overnam.