Nieuwe Hyundai ix35 voor China ix35-naam blijft intact

In Europa werd de ix35 opgevolgd door de Tucson, maar in China liggen de zaken anders. Daar wordt de ix35 vervangen door een volledig nieuwe.

Het is 2015 als Hyundai de Tucson presenteert en daarmee, voor onze markt, de naam ix35 naar de prullenbak verwijst. In China was de bij ons verdwenen ix35 nog altijd te koop, maar ook daar komt spoedig verandering in. Tijdens Auto Shanghai is een volledig nieuwe ix35 gepresenteerd die alleen op de Chinese markt verschijnt.

De nieuwe ix35 meet 4,44 meter in de lengte en is daarmee enkele millimeters korter dan z'n voorganger. In de breedte is de nieuwe ix351,85 meter groot, drie centimeter meer dan z'n voorganger. Meer informatie is tot op heden niet bekend, we zullen het vooralsnog ook met deze ene afbeelding moeten doen.