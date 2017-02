Slideshow

Nieuwe Hyundai Elantra GT debuteert in Chicago i30 mag opnieuw naar de VS

De Chicago Auto Show die momenteel in de Verenigde Staten gaande is, geeft een perfecte kans de Amerikaanse automarkt van dichterbij te bekijken. Vandaag maken we kennis met de Hyundai Elantra GT!

De i30 is de Amerikaanse consument op papier vreemd, al kennen ze de auto wel degelijk. Wie nu een Hyundai-showroom binnenwandelt, vindt daar al de Elantra, een auto die gerelateerd is aan onze i30. Vandaag heeft Hyundai een nieuwe generatie Elentra GT gepresenteerd, net als zijn voorganger een vijfdeurs i30 met een andere naam.

Hyundai benadrukt het feit dat de Elantra GT 'Europese flair' heeft, en dat is gezien zijn afkomst natuurlijk ook niet zo gek. De Amerikaanse variant is uiteraard van voor de Amerikaanse markt noodzakelijke verlichtingseisen aangepast.

Wat uiterlijk betreft, verschilt de Elantra GT dus marginaal van het exemplaar dat spoedig in de Nederlandse showrooms staat. Op technisch vlak zijn er grotere verschillen waar te nemen. Waar bij ons een geblazen driecilinder T-GDI benzinemotor met 120 pk de instapversie is, staat in de Verenigde Staten een 162 pk en 150 Nm sterke 2,0-liter viercilinder onderaan de bestellijst. Het blok is zo'n 20 pk sterker dan de dezelfde 2.0 in de Elantra (sedan), iets dat te maken heeft met het feit dat Hyundai de Elantra GT in de Verenigde Staten als sportievere aanbieding aanprijst.

Hogerop de ladder staat een geblazen 1,6-liter viercilinder die ruim 200 pk en 264 Nm levert. Ook deze krachtbron is ons vreemd, in Nederland is de voorlopig krachtigste benzinemotor een 140 pk en 242 Nm sterke 1.4 T-GDI. Het is niet ondenkbaar dat deze sterkere 1.6 op termijn ook de Europese i30 op en bezoek trakteert.