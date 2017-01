Slideshow

Nieuwe GMC Terrain gelanceerd Kleiner, lichter, ronder

De Terrain is GMC's populairste model in de Verenigde Staten. Vandaag is de cross-over aan een nieuwe tweede generatie geholpen.

De compleet nieuwe Terrain komt als geroepen, de uitgaande eerste generatie werd immers al in 2009 aan de wereld voorgesteld.

Het design van de Terrain is volledig op de schop gegaan. Waar zijn voorganger relatief hoekig en simplistisch was vormgegeven, is de nieuwe Terrain een auto die met enige fantasie getekend lijkt te zijn. Ronde vormen, een optisch 'zwevend dak' en een aflopende daklijn: de Terrain is helemaal een kind van zijn tijd.

Opvallend gegeven: de Terrain krimpt ten opzichte van zijn voorganger. De wielbasis is zelfs met ruim 13 centimeter afgenomen. Vooral de bagageruimte heeft daaronder te lijden.

De Terrain komt, net als zijn technische tweelingbroer Chevrolet Equinox, over drie turbomotoren te beschikken. De benzinelijst begint met een 173 pk sterke 1.5, gevolgd door een 2,0-liter turbomotor die zo'n 255 pk levert. Het derde nieuwe kloppend hart is een 1,6-liter diesel die 139 pk en 325 Nm mobiliseert. Wat gewicht betreft, slankt de Terrain zo'n 200 kilo af ten opzichte van de eerste Terrain. Zowel voor- als vierwielaandrijving is leverbaar. Naar Europa komt de Terrain uiteraard niet.