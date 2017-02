Slideshow

Nieuwe generatie voor Suzuki Wagon R Oude bekende in diverse smaken

Suzuki heeft de Wagon R aan een nieuwe generatie geholpen. De kei-car krijgt direct een aantal verschillende kostuums aangemeten.

De Suzuki Wagon R+ kennen we als de in 1997 verschenen micro-MPV, die de strijd aanging met auto's als de Hyundai Atos en de Daihatsu Move. De Wagon R+ was in feite de marginaal grotere broer van de Wagon R. Dat was, in tegenstelling tot de Wagon R+, een échte kei-car die in het thuisland van Suzuki werd verkocht. Het is díe Wagon R die nu aan als nieuwe generatie verschijnt.

Zoals altijd bij kei-cars het geval is, is ook de nieuwe Wagon R weer in diverse varianten te krijgen. Zo is de FX de basisuitvoering, een versie die met zijn hoekige koplampen een nuchtere indruk achterlaat. Een trede hoger op de ladder staat de FZ, de versie die herkenbaar is aan zijn 'dubbele koplampunits'. Net als voorheen het geval was, heeft Suzuki ook een Wagon R Stingray in de aanbieding, een versie die zowel sportiever als luxueuzer moet zijn dan zijn reeds genoemde broers.

Op de motorenlijst staan - het is tenslotte een kei-car - driecilinders met een inhoud van maximaal 660cc. Opnieuw zijn er varianten mét en zonder turbo te bestellen. Vierwielaandrijving staat op de optielijst en wie extra efficiënt wil rondgaan, kan opteren voor de Hybrid. Deze beschikt over dezelfde 68 pk sterke 660cc grote driecilinder, al krijgt hij ondersteuning van een circa 4 pk sterke elektromotor.