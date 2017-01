Slideshow

Nieuwe generatie McLaren Super Series in Genève Lichter, lager, beter!

McLaren heeft zojuist aangekondigd in Genève het doek te trekken van een compleet nieuwe supercar in de Super Series-range.

In 2015 knipte McLaren zijn modellengamma in drie delen. De Sports Series bestaat uit de 570S Coupé, de 540C Coupé en de 570GT terwijl de Super Series momenteel de 650S Spider, 650S Coupé en den 675 LT's kent. De Ultimate Series heeft slechts één lid: de extreme P1. In maart maken we tijdens de Autosalon van Genève kennis met McLarens compleet nieuwe supercar voor de Super Series.

We mikken erop dat de nieuweling die de Britten klaar hebben staan, de productieversie is van de auto die zich al eens nagenoeg zonder plakkers op straat liet zien. De nieuwe McLaren in de Super Series is de eerste van maar liefst 15 aangekondigde nieuwe modellen van de Britse sportwagenfabrikant en het lijkt er zeer sterk op dat hij ook de 675's opvolgt. Mogelijk worden van de nieuweling later meerdere varianten gevoerd.

De huidige Super Series is gebouwd om een koolstofvezel monocoque. De nieuwe generatie McLarens krijgt een volledig nieuwe koolstofvezel basis mee die McLaren Monocage II heeft genoemd. De aanstaande spierbundel legt volgens McLaren slechts 1.283 kilo in de schaal, waarmee hij 18 kilo lichter is dan de 650S. McLaren belooft een lagere dorpel voor een ruimere instap, een verbeterd zicht rondom, een lager zwaartepunt én de optie 'Zichtbare Monocage' waarbij koolstofvezel op de A-stijl zichtbaar is. Meer details volgen in maart.