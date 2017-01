Slideshow

Nieuwe 'easteregg' maakt Tesla P100D nóg sneller Update brengt Ludicrous+ Mode

Tesla is een software-update aan het uitrollen voor de Model S P100D en Model X P100D waar een extra snelle 'Ludicrous+ Mode' in verborgen zit.

Met de software-update wordt het mogelijk om in de P100D-versies van beide Tesla's een modus te selecteren, waarmee de normaal al krankzinnige Ludicrious Mode nog een stapje verder gaat. De Model S bereikt zodoende de 100 km/h in ongeveer 2,5 seconden. De Model X weet dat met de modus geactiveerd in 3,0 seconden te regelen.



Om de verborgen modus te activeren, moet je de normale 'knop' van de Ludicrous Mode ingedrukt houden. Na een paar seconden verschijnt er een schermpje. Je kunt dan op 'yes, bring it on' drukken, of op 'no, I want my mommy'. Overigens wordt de keuze wel vergezeld met een waarschuwing, want door deze modus slijt de auto sneller dan gewoonlijk. Mocht je dat nog niet zelf kunnen bedenken.