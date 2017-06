Slideshow

'Nieuwe designtaal voor Hyundai's cross-overs' Peter Schreyer over de Hyundai Kona

Cross-overs en SUV's van Hyundai gaan zich designtechnisch sterker onderscheiden van de reguliere modellen van het merk. Dat laat designbaas Peter Schreyer weten aan AutoWeek.

Met de Kona trakteerde Hyundai zich op een compacte SUV met een front dat geenszins te vergelijken valt met dat van andere modellen van het Koreaanse merk. De hoogpotige draagt een geheel eigen gezicht, waarbij de twin-koplampen het meest in het oog springen. De led-dagrijverlichting vinden we hoog op de neus, terwijl de échte koplampen eronder zijn gehuisvest. AutoWeek sprak tijdens de presentatie van de Kona met designbaas Peter Schreyer over de frisse verpakking van het model.

"De Kona moet mensen aanspreken, ze moeten erover gaan praten. Opvallen, op een goede manier. Een ontwerp mag zeker enigszins controversieel zijn, zolang het maar een ontwerp is dat niet uit balans raakt. De twin-koplampen geven de auto karakter, het is misschien wel hét kenmerk van de Kona", zo vertelt Schreyer. Met het nieuwe front zegt de topontwerper onder andere te proberen om een groep nieuwe klanten te trekken, klanten die zich aangesproken voelen "door deze spannende voorzijde".

De Kona zal niet de enige Hyundai blijven die voorzien is van de ontwerpstijl die de Kona siert, zo vertelt Schreyer. "De twin-koplampen gaan we toepassen op alle cross-overs van Hyundai, daarmee maken we een groter onderscheid tussen de cross-overs en de niet-cross-overs." Daarmee bevestigt de ontwerper wat we al eerder vermoedden. Onze spionagefotograaf kreeg immers al eens de nieuwe Sante Fe voor de lens. Hoewel het model nog stevig in de plakkers hing, leken de twin-koplampen al door het stickerwerk door te schemeren.