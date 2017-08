Slideshow

Nieuwe Dacia Duster onthuld Roemeense evolutie

Dacia wist zich in Europa een stevig deel van de SUV-taart toe te eigenen met de in 2009 gepresenteerde Duster. Inmiddels zijn we acht jaar verder en probeert Dacia het Duster-succes voort te zetten met een volledig nieuwe generatie!

Sinds de lancering van de Duster hebben in ons land een kleine 8.000 kopers de weg naar de Dacia-showroom weten te vinden. Met name buiten Nederland is de nuchter ingestelde Duster een groot succes. Meer dan 2 miljoen exemplaren zijn op en naast de weg gezet, het is dus niet zo gek dat Dacia de tweede generatie Duster geen wereldschokkend nieuw uiterlijk geeft.

Hoewel elke lijn die ontwerper Laurens van den Acker voor de nieuwe Duster op papier heeft gezet volledig nieuw is, lijkt de nieuwe Duster sterk op z'n voorganger. Zo is de voorruit 100 mm meer naar voren geplaatst, iets dat de interieurruimte ten goede komt. Het nieuwe front springt in het oog en ook de achterzijde met de compleet nieuwe achterlichtunits is een aandachtstrekker. Led-dagrijverlichting is standaard aanwezig

De Duster staat voortaan op 17- in plaats van 16-inch metend lichtmetaal. Niet alleen vanbuiten, ook vanbinnen is er vol enthousiasme getekend. Het dashboard draagt een volledig nieuw ontwerp en is samengesteld uit hoogwaardigere materialen. Dat laatste is iets dat voor de gehele Duster geldt. Dacia zet behoorlijk in fraaiere kunststoffen en kleinere naden tussen diverse onderdelen, zowel in het in- als exterieur.

Op technisch vlak borduurt de nieuwe Duster voort op zijn voorganger. Dat betekent dat we onderhuids in de basis hetzelfde platform tegen gaan komen. Dacia houdt de lippen nog op elkaar wat motorentechniek, maar we zetten in op de bekende mix bestaande uit de 125 pk sterke TCe 125 en de 110 pk sterke diesel, de dCi 110, die een plek in het vooronder krijgen. Op veiligheid- en snufjesgebied is de Duster behoorlijk opgewaardeerd. Verwacht zaken als Keyless Entry en Lane Assist dan ook op de optielijst.

In tegenstelling tot eerdere geruchten verschijnt de Dacia Duster niet als zevenzitter op de markt. Niemand minder dan Laurens van den Acker wist dat aan AutoWeek te bevestigen. Meer informatie volgt spoedig. Tijdens de IAA van Frankfurt die over een kleine twee weken zijn poorten opent, geeft Dacia alle details vrij.