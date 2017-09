Slideshow

Nieuwe Citroën C5 komt in 2020 C5 Aircross en C5 blijven naast elkaar bestaan

De volgende generatie van de Citroën C5 komt in 2020. Dat heeft de CEO van het Franse merk bekendgemaakt.

Het is al lange tijd stil rond de Europese Citroën C5. De auto is inmiddels flink op leeftijd geraakt en onlangs liep het laatste exemplaar van de band. Terwijl de C5 Aircross voorlopig het stokje overneemt, wordt er gewerkt aan de derde generatie van de C5. Die komt daadwerkelijk en wel in 2020, zo vertelde CEO Linda Jackson volgens Automotive News tijdens de IAA in Frankfurt.



Wat we precies van de auto kunnen verwachten laat zich nog even raden, maar het lijkt erop dat er daadwerkelijk gewoon weer een sedan en stationwagen in de pijplijn zitten. Zustermerk Peugeot werkt ondertussen ook al aan een opvolger voor hun middenklasser, de 508. Die blijft ook het bekende pad volgen, zonder een cross-over als vervanger te dulden. In 2018 komt de C5 Aircross op de markt, waar de nieuwe C5 dus op den duur naast in de showroom zal staan.