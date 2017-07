Slideshow

Nieuwe BMW X5 op pad als M X5 M voor het eerst in de buitenlucht

De volgende generatie van de BMW X5 heeft zich alweer een tijdje niet meer laten zien. Daar komt vandaag verandering in en het is ook gelijk de M-versie die in de buitenlucht werd gespot.

Het is alweer acht maanden geleden dat onze spionagefotograaf voor het laatst beeld kon delen van de volgende BMW X5. De lange stilte rond de SUV wordt eindelijk doorbroken, met deze foto's van de X5 M.



Zoals we in november al konden zien, wordt de nieuwe X5 qua uiterlijk een grondige evolutie van de huidige generatie. Er lijkt een vergelijkbare metamorfose plaats te vinden als bij de 5-serie, die ook zichtbaar voortborduurt op de lijnen van zijn voorganger. Onder andere de meer afgeronde flanken en scherpere lichtunits zullen het verschil maken.



Uiteraard staat op technisch gebied ook het één en ander op stapel. Zo vormt het CLAR-platform de basis, dat dankzij grootschalige toepassing van aluminium in de carrosserie een stuk lichter is. Het gewichtsverlies maakt waarschijnlijk van de X5 M een nóg snellere kolos. Als de SUV qua vermogen achter de 5-serie aan gaat, komt misschien de 600 pk ook voor de X5 M in zicht. De huidige X5 M is met 575 pk overigens ook bepaald niet slecht bedeeld.