Nieuwe benzinemotor voor vernieuwde Toyota Yaris 1,5-liter met 111 pk vervangt 1.3

Toyota gaat de vernieuwde Yaris ook als niet-hybride met 1,5-liter benzinemotor leveren. De 1.3 VVT-i moet op zijn beurt het veld ruimen.

De facelift van de Toyota Yaris verscheen, als Hybrid-uitvoering van de Vitz (Japanse Yaris), twee weken geleden al op het internet. Het kan dan ook niet lang meer duren of we krijgen de Europese versie voorgeschoteld. Daarin zullen we de 1,3-liter benzine in ieder geval niet meer tegenkomen. Toyota meldt dat de 1.5 VVT-iE zijn taak zal overnemen. Er wordt ook weer over een 'hete' Yaris gesproken. Die krijgt een 210 pk sterke motor onder de kap.



De 1,5-liter in kwestie is volgens Toyota een nieuwe motor. Pakken we het motorenaanbod van de Yaris erbij, dan zien we bij de Hybrid al een 1.5 staan, maar dat zou dus niet dezelfde motor zijn. Met 111 pk en 136 Nm koppel is de krachtbron in ieder geval sterker. Volgens Toyota is een acceleratie van 0-100 km/h in 11 seconden geregeld en ligt het gemiddeld verbruik (met de CVT-automaat) 12 procent lager dan bij de afzwaaiende 1.3. Precieze verbruikscijfers worden niet vermeld. De uitgaande 1.3 met CVT verbruikt gemiddeld 4,9l à 5,0l/100 km. Dat zou met de nieuwe 1.5 dan dus meer in de buurt van 4,4l/100 km moeten komen.