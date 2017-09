Slideshow

Nieuwe benzinemotor voor Maserati Levante Biturbo V6 met 350 pk is benzine-instapper

De Maserati Levante krijgt een nieuwe benzinemotor toebedeeld. De 350 pk sterke versie van de 3,0-liter biturbo V6 komt tussen de diesel en de S in het gamma.

Maserati heeft een 350 pk sterke 3.0 V6 toegevoegd aan het aanbod. Die versie vindt zijn plek tussen de Levante Diesel en S. De S is momenteel de enige benzineversie, maar is met 450 pk niet bepaald bescheiden te noemen. De Levante 350, zoals de nieuwkomer heet, komt ook niks te kort, maar moet benzinerijden met de SUV wat bereikbaarder maken. Het blok is in staat om de Levante in 6,0 seconden naar 100 km/h te schieten en de topsnelheid bedraagt 251 km/h. Maserati geeft een gemiddeld verbruik op van 10,7 l/100 km.



Bereikbaarder betekent overigens niet goedkoop, want Maserati wil € 131.007 voor de basisversie ontvangen. De meer luxueuze GranLusso gaat voor € 141.280 mee naar huis en datzelfde bedrag moet neergelegd worden voor de GranSport. De Levante 350 is per direct leverbaar.