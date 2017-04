Slideshow

Nieuwe Bentley Continental GT gesnapt Nog één jaar geduld

Bentley maakt zich al even op voor de komst van een compleet nieuwe Continental GT. Onze spionagefotograaf heeft de derde generatie vast weten te leggen.

Het is 2003 als de wereld kenismaakt met de eerste Continental GT, een auto die de Continentals R en T die hun oorsprong in de vroege jaren negentig hadden liggen opvolgde. De op het D1-platform van de Volkswagen Groep geplaatste Coupé kreeg in 2005 bijval van de GTC, de dakloze variant van de exclusieve Brit. In 2010 werd een zeer grondige facelift doorgevoerd. Het D1-platform bleef intact, maar daarnaast werd nagenoeg alles aangepast. In 2018 schuift Bentley na zo'n 15 jaar een tot op de vezel vernieuwde generatie naar voren.

Bentley wisselt het D1-platform om voor het MSB-platform van de Volkswagen Group, een basis die ook onder de Porsche Panamera ligt en waar ook de nieuwe Bentley Continental Flying en Audi A8 gebruik van gaan maken. Dat wijst er voor de A8 misschien wel op dat deze, als hij niet standaard van quattro-aandrijving wordt voorzien, ook met achterwielaandrijving beschikbaar komt. Dat laatste zal uiteraard nog maar moeten blijken.

De nieuwe Continental GT draagt een beduidend ranker getekende koets dan het huidige model. Voor het lijnenspel laat Bentley zich inspireren door de EXP 10 Speed 6 Concept, een studiemodel dat in 2015 in Parijs zijn gezicht liet zien. Zijn nieuwe basis zorgt ongetwijfeld voor een stevige gewichtsreductie. Het huidige model legt immers bijna 2.400 kilo in de schaal. Op de motorenlijst komt in ieder geval de nieuwe 6,0-liter grote W12 te staan, al komen er uiteraard weer V8'en en V6'en beschikbaar. Of ook de Continental als plug-in hybride verschijnt, valt nog te bezien. Op termijn zou de Volkswagen Groep best eens de plug-in hybride aandrijflijn uit de (nieuwe) Porsche Cayenne in de sporter kunnen hangen.