Nieuwe Bentley Contiental GT in beeld verschenen Conti-opvolger verliest deel camouflage

Het mag geen geheim meer heten dat Bentley een volledig nieuwe Continental GT in de pijplijn heeft zitten. De luxueuze sportcoupé is door onze spionagefotograaf in beeld gebracht.

In grote lijnen lijkt Bentley trouw te blijven aan het ontwerp dat het al zo'n 15 jaar voert op zijn Continental GT, al verandert er meer aan het lijnenspel dan bij de generatiewissel die in 2010 plaatsvond.

De Continental GT lijkt ranker vormgegeven te zijn dan het model dat momenteel de showrooms van Bentley bevolgt. Het uiterlijk van deze volledig nieuwe Continental GT is duidelijk geënt op de lijnen die de in 2015 in Geneve gepresenteerde EXP 10 Speed 6 Concept liet zien.

Bentley plaatst de Continental GT waarschijnlijk op het MSB-platform waar ook concerngenoot Porsche Panamera gebruik van maakt. Dat zorgt ongetwijfeld voor een forse gewichtsreductie. De Continental GT legt nu ongeveer een vrij stevige 2.400 kilo in de schaal. Op motorenvlak verwachten we in ieder geval de nieuwe 6,0 liter grote W12 al komen er ook weer V8'en en V6'en beschikbaar. Of ook de Continental als plug-in hybride verschijnt, valt nog te bezien,

Het is 2003 als de wereld kennismaakt met de eerste Continental GT, een auto die de Continentals R en T die hun oorsprong in de vroege jaren negentig hadden opvolgde. De op het D1-platform van de Volkswagen Groep geplaatste coupé kreeg in 2005 gezelschap van de GTC, de dakloze variant van de exclusieve Engelsman. In 2010 werd het model grondig gemoderniseerd. Het D1-platform bleef intact, maar verder werd nagenoeg alles aangepast. In 2018 schuift Bentley na zo'n 15 jaar een tot op de vezel vernieuwde generatie naar voren.