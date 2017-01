Slideshow

Nieuwe Audi RS4 Avant en RS5 krijgen 450 pk Porsche-spieren voor snelle Audi's

De volgende Audi RS4 Avant krijgt een 450 pk sterke versie van de biturbo V6 uit de Porsche Panamera onder de kap. Ook de RS5 Coupé en Sportback krijgen die krachtbron.

Motor1 meldt dat de gegevens afkomstig zijn van een foto, gemaakt tijdens een dealerpresentatie, die een lezer ze heeft toegestuurd. In de besloten sessie kwam een slide voorbij waarop te lezen is dat de krachtbron in de drie sportieve Audi's een 450 pk sterke 2,9-liter biturbo V6. Jawel, een iets krachtigere variant van de motor die we in Porsche's Panamera 4S vinden. Met een 0-100-tijd van 4,4 seconden is de Panamera (die een stuk zwaarder is) nog 'trager' dan de beide Audi's. Die komen waarschijnlijk akelig dichtbij 4,0 seconden.



Verderop in de presentatie werd bekendgemaakt wanneer de productie van de auto's begint. Ook dat werd gelekt naar Motor1. In juni begint men aan de RS5 Coupé, de RS4 Avant volgt in december. Wie weet neemt Audi de RS5 Coupé dan al mee naar Genève, begin maart. De RS4 Avant laat waarschijnlijk dus nog wat langer op zich wachten.