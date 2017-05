Slideshow

Nieuwe Audi A7 Sportback komt nog dit jaar Grotere broer achterna

Nemen we het Audi-gamma onder de loep, dan komen we daar een aantal oudgedienden tegen. Zowel de A6, A7 als de A8 zijn planningstechnisch aan vervanging toe en inmiddels is bekend dat ook de nieuwe A7 Sportback nog dit jaar wordt gepresenteerd.

Audi liet onlangs weten dat een onthulling van een nieuwe generatie van zijn vlaggenschip voor dit jaar staat gepland, maar dat is niet de enige lancering die het merk uit Ingolstadt op de kalender heeft staan. Zo wordt in het vierde kwartaal van dit jaar een tweede generatie A7 Sportback aan de wereld voorgesteld.

Dat schrijft Audi in een voor zijn aandeelhouders bestemd overzicht van noviteiten voor 2017. De A7 Sportback werd in 2010 gepresenteerd als rivaal voor de CLS-klasse van Mercedes-Benz. Op designvlak verwachten we een aardige reeks details van de Prologue Concept terug te zien, een studiemodel van de hand van ontwerper Marc Lichte. Audi laat verder weten dat het dit jaar ook een nieuwe RS4 presenteert. In die krachtpatser verwachten we dezelfde nieuwe 2,9-liter grote biturbo V6 te vinden als in de nieuwe RS5, een blok dat goed is voor 450 pk.