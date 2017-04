Slideshow

Nieuwe A8 kan autonoom rijden op niveau 3 Audi's topmodel moet wetten breken

De volgende generatie van Audi’s A8, die in juli wordt gepresenteerd, is in staat om op niveau 3 autonoom te rijden. Daarmee laat het merk diverse concurrenten achter zich.

Audi's deze zomer te verschijnen vierde generatie van de A8 is voorzien van de allerlaatste technologie op het gebied van autonoom rijden, waardoor de auto op het zogenoemde niveau 3 zelf kan rijden. Dat betekent dat je als bestuurder op niet te complexe trajecten (bijvoorbeeld snel- en buitenwegen) op verantwoorde wijze met andere zaken dan autorijden bezig kunt zijn. Handen hoeven niet meer aan het stuur en zelfs de ogen hoeven niet langer op de weg gericht te zijn ('eyes-off'). Wel moet de bestuurder indien nodig de controle kunnen overnemen, iets wat bij niveau 4 en 5 in principe niet meer nodig is. Het lezen van een boek of het nieuws checken op je telefoon of tablet is in het geval van niveau 3 dus prima, even snel nog een dutje doen niet, omdat een bepaalde mate van alertheid nog altijd nodig is.

Wetswijziging

Hoewel de nieuwe A8 af-fabriek in staat is om op hoog niveau zelf te rijden, is de wet daar voorlopig nog niet klaar voor, waardoor Audi's autonomiekunstjes bij de lancering vooralsnog op non-actief worden gesteld. Onder meer het in 1968 opgestelde Verdrag van Wenen, dat ook door Nederland is ondertekend, lijkt roet in het eten te gooien. Daarin staat bijvoorbeeld dat de bestuurder van een motorvoertuig altijd de volledige controle over het voertuig moet hebben, en dat is in het geval van een autonoom rijdende auto van niveau 2 en 3 al niet meer helemaal het geval, laat staan niveau 4 of 5. Dat betekent dat dit soort verdragen, maar ook andere wetten moeten worden opengebroken. Demissionair minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft jaren geleden al aangegeven bereid te zijn om het Verdrag van Wenen aan te passen, waarmee zij de weg vrijmaakt voor autonoom rijdende auto's.

Concurrentie

Mercedes-Benz is voor de nieuwe S-klasse ook al een eind op weg met zelfrijdende technieken, maar is nog niet in staat niveau 3 te bereiken – eerder een zeer geavanceerde versie van niveau 2, net zoals Tesla dat doet. Ook BMW laat voorlopig nog even op zich wachten: pas in 2021 zal de iNext het daglicht zien, een auto die eveneens over niveau 3-vaardigheden beschikt. BMW liet in een gesprek met Automobilwoche overigens wel weten dat het tegen die tijd klaar is om auto's van niveau 4- en 5-technologie te voorzien, maar daarover worden voorlopig nog geen knopen doorgehakt. Fabrikanten als Ford en Volvo spelen wel al met het idee om niveau 3 over te slaan en in de toekomst meteen met niveau 4-auto's te komen.