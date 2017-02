Slideshow

Nieuw Lexus LS als Hybrid naar Genève Lexus 500h vult nieuwe LS-familie aan

Lexus stoomt de hybrideversie van zijn toplimousine klaar voor het publieksdebuut. De LS 500h laat tijdens de salon van Genève voor het eerst zijn gezicht zien.

Lexus luidde het begin van 2017 in met de presentatie van een compleet nieuwe vijfde generatie van de LS. De nieuwe toplimousine werd als 500 gepresenteerd en daar was direct iets bijzonders mee aan de hand. Waar de LC, een auto waar de nieuwe LS zijn modulaire basis mee deelt, in 500-vorm over een 477 pk sterke 5,0-liter grote V8 beschikt, heeft de jongste LS 500 een nieuwe 421 pk sterke biturbo V6 als kloppend hart. Wat de 500h gaat aandrijven, is wegens het verschil in aandrijflijn nog een mysterie.

De reeds bekende 500h-versie van de LC wordt aangedreven door een 359 pk sterke combinatie van een 3,5-liter metende V6 en een elektromotor. De LS zou in die 500h-vorm beduidend zwakker zijn dan de 445 pk sterke 600h-variant van de vorige generatie LS. Derhalve verwachten we dat Lexus in de nieuwe LS 500h de 421 pk sterke biturbo V6 legt, gekoppeld aan een elektromotor van een nog onbekend formaat. We wachten af, in de tussentijd kunnen we het achteraanzicht van de LS 500h alvast bekijken.