Nieuw hoofdkantoor LeEco op losse schroeven Crisis bij LeEco lijkt door te zetten

Het Chinese LeEco heeft de kavel waar een groot nieuw Amerikaans hoofdkantoor moest komen te koop gezet. De crisissituatie bij het Chinese bedrijf lijkt door te zetten.

De zaken lijken er niet lekker voor te staan bij LeEco. De Chinese gigant die in april vorig jaar de volledig elektrische LeSee conceptauto lanceerde, bleek in november al in zwaar weer terecht te zijn gekomen. Reuters meldt nu dat volgens anonieme bronnen het bedrijf een bijna 20 hectare groot kavel wil verkopen. Daar moest volgens de website van de aannemer een kantoor met een oppervlakte van 140.000 vierkante meter komen te staan.



LeEco wil volgens Reuters niet ingaan op de plannen voor het stuk grond. Verder zou volgens insiders de hoeveelheid werknemers van het bedrijf in de Verenigde Staten al minstens gehalveerd zijn. LeEco is geldschieter van Faraday Future, dat met de volledig elektrische FF 91 ook de automarkt wil betreden. Vrijwel tegelijk met de berichten over een crisissituatie bij LeEco hoorden we dat de bouw van FF's megafabriek in Nevada werd stilgelegd. Desalniettemin presenteerde het merk in januari de productieversie van de FF 91 en kunnen er al aanbetalingen worden gedaan.