Slideshow

Nieuw 'autonoom centrum' voor BMW's iNext iNext in 2021 op de markt

Alles alles meezit maken we in 2021 kennis met BMW's iNext, een volledig elektrische autonome auto. Vlakbij München wordt een nieuw ontwikkelingscentrum uit de grond gestampt waar BMW zijn 'autonome kennis' wil bundelen.

In het zo'n 30 kilometer ten noorden van München gelegen Unterschleissheim bouwt BMW vanaf medio volgend jaar een ontwikkelingscentrum waar uiteindelijk meer dan 2.000 mensen komen te werken. Ter vergelijk: momenteel heeft BMW 600 mensen in dienst die zich met de ontwikkeling van autonome technieken bezighouden. Dat blijft niet bij het bedenken van slimme software, het merk wil er ook zijn auto's in de praktijk gaan testen.

BMW is niet nieuw in Unterschleissheim, momenteel is het er al op diverse plekken actief, maar dat moet veranderen. "Onder de noemer Project i 2.0 zullen de kleine teams nauw gaan samenwerken'. Dit moet de snelheid én de kwaliteit van de innovaties ten goede komen, aldus BMW. In 2021 kunnen we de BMW iNext op de markt verwachten.