Net sluit zich rond oud-chef VW Winterkorn 'Voldoende aanwijzingen aanwezig'

De voormalige topman van Volkswagen Martin Winterkorn komt steeds verder in het nauw. Volgens justitie in Braunschweig zijn er voldoende aanwijzingen dat de baas van de Duitse autogigant al in een vroeg stadium op de hoogte was van fraude met uitstoottesten van dieselauto's.

Winterkorn trad in september 2015 af, naar eigen zeggen kort nadat hij werd geïnformeerd over wat zich in de onderneming had afgespeeld en het schandaal naar buiten kwam. De Duitse krant Bild meldde onlangs echter dat Winterkorn al sinds juli 2015 op de hoogte was van het gesjoemel.

De zogenoemde dieselgate-affaire heeft geleid tot vele miljarden aan boetes, schadevergoedingen en reparatiekosten voor Volkswagen. In Duitsland loopt er ook nog een parlementair onderzoek naar wanneer de politiek op de hoogte was van de zaak en hoe nauw de samenwerking tussen de politiek en de auto-industrie is.