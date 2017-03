Slideshow

Nederlandse prijs McLaren 720S bekend Nieuwe Super Series in mei leverbaar

De Nederlandse importeur heeft een prijskaartje op de gloednieuwe McLaren 720S geplakt.

De afgelopen week onthulde McLaren 720S is misschien over een paar maanden al met Nederlandse kentekenplaten te spotten. De importeur, Louwman Exclusive, heeft bekendgemaakt voor welk bedrag de nieuwe Super Series geleverd kan worden. De 720 pk sterke krachtpatser mag mee voor minimaal € 320.035. Daarmee is de auto een krappe € 19.000 duurder dan zijn voorganger, de 650S.



Een enorme smak geld, maar dan krijg je ook wat. De 720S schiet dankzij zijn 4,0-liter biturbo V8 in 2,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Net geen vijf seconden later staat er al 200 km/h op de teller, om pas bij 341 km/h de limiet te bereiken. Vanaf mei kan dat geweld dus op de Nederlandse wegen losgelaten worden. We zijn wel een stuk duurder uit dan de Britten, want in McLaren's thuisland zijn ze omgerekend ongeveer € 240.000 kwijt voor de 720S.