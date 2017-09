Slideshow

Nederlandse autoverkopen op rolletjes In 2017 al 14,5 procent meer verkocht dan in 2016

Mocht je zijn opgevallen dat er verrassend veel nieuwe auto's rondrijden: dat kan kloppen. De nieuwverkopen zitten dit jaar flink in de lift en er zijn vorige maand zelfs ruim 10 procent méér nieuwe auto's verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.

De Nederlandse autoverkopen blijven het goed doen in vergelijking met een jaar geleden. In augustus werden 29.584 nieuwe personenauto's geregistreerd, een stijging van dik 10 procent. Dat meldden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging.

In totaal zijn in de eerste acht maanden al ruim 288.000 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat is 14,5 procent méér dan in dezelfde periode in 2016.

De top drie van bestverkochte merken bestond afgelopen maand uit achtereenvolgens Renault, Volkswagen en Peugeot. Volkswagen voert normaal gesproken de lijst aan, maar volgens een woordvoerder van RAI Vereniging wil dat per maand nog wel verschillen. Op de ranglijst over het hele jaar tot nu toe is Volkswagen wel het grootste automerk in Nederland.

Vooral compacte auto's waren in trek. Het populairste model afgelopen maand was de Renault Clio. De topmodellen van Volkswagen stonden deze keer niet in de top vijf, die werd gecompleteerd door de Kia Picanto, Peugeot 108, Opel Karl en Toyota Aygo.