Slideshow

Paleis Het Loo: debuut Alpine A110 Frans icoon op Nederlands grondgebied

Het Nederlandse debuut van de nieuwe Alpine A110 vindt komende zomer plaats, tijdens het Concours d’Elégance bij Paleis Het Loo.

Tijdens het bekende evenement is de A110 voor het eerst in levende lijve te bewonderen in ons land, tussen Alpine-modellen die de rijke merkgeschiedenis illustreren. De tweezits sportcoupé is wat uiterlijk betreft een reïncarnatie van de roemrijke A110 'Berlinette' uit de zestiger jaren. De dertiende editie van het Concours wordt gehouden op 1 en 2 juli, op het landgoed van Paleis Het Loo in Apeldoorn.

In 2015 toonde de conceptcar 'Alpine Celebration' zijn gezicht, begin 2016 gevolgt door de meer productierijp ogende Alpine Vision Concept. Daarna moesten we lang geduld oefenen, maar gelukkig werd de productierijpe versie in Genève onthuld door de Nederlander Michael van der Sande, de algemeen directeur van Alpine.

De nu al uitverkochte Première Edition wordt eind dit jaar geleverd, verschillende andere uitrustingsniveaus komen in 2018 op de markt.