'Nederland telt 180 dieseldoden' Voortijdig overleden door 'giftige uitstoot'

In Nederland stierven in 2013 ongeveer 180 mensen voortijdig als gevolg van de giftige uitstoot door diesel in personen- en bestelauto's, en vrachtwagens. De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) van dieselvoertuigen blijkt opnieuw groter dan officiële testen doen geloven.

Volgens berekeningen van het International Institute for Applied Systems Analyses (IIASA) in Wenen en het Noorse meteorologische instituut is de werkelijke uitstoot van diesels vier tot zeven keer groter dan wordt beweerd. Er bestaat grote discrepantie tussen de laboratoriumtesten van autofabrikanten en de reële dieseluitstoot op de weg, al is dat natuurlijk al heel lang bekend.

De wetenschappelijke non-profitorganisatie IIASA schrijft dat in alle landen van de Europese Unie, alsmede Zwitserland en Noorwegen, in 2013 in totaal 4.560 mensen eerder stierven door de giftige uitstoot van dieselvoertuigen. In Italië werden door het IIASA de meeste dieseldoden geteld: 2.810. In Duitsland waren dat er 2.070 en in Frankrijk 1.430.

In Europa rijden verreweg de meeste diesels rond, ruim honderd miljoen. Dat zijn er twee keer zo veel als in de rest van de wereld. In Nederland is diesel minder populair dan in de omliggende landen, vooral doordat het bezit van een dieselauto hier minder aantrekkelijk is door de veel hogere motorrijtuigenbelasting. De brandstofsoort raakt momenteel rap uit de gratie, bij zowel autofabrikanten als overheden. Eerder dit jaar plaatsten we een groot artikel over de geschiedenis en de toekomst van dieselmotoren.