'NanoFlowCell rijdt 1.401 kilometer op één lading' Ongepland lange testrit met Quantino

NanoFlowCell claimt dat het onlangs op één lading 1.401 kilometer heeft afgelegd met de elektrisch aangedreven Quantino.

Het ambitieuze merk van Nunzio La Vecchia heeft het naar eigen zeggen voor elkaar gekregen om 1.401 kilometer af te leggen op één lading stroom. Het grootste gedeelte daarvan werd op de openbare weg in Zwitserland verreden.



Volgens het bedrijf was er afgelopen december een delegatie van een niet nader genoemd Aziatisch merk op bezoek. Na een presentatie over de mogelijkheden van hun onconventionele accutechnologie wilde men aan den lijve ondervinden hoe de auto in de praktijk werkt. Er werd besloten een ritje te maken, maar dat liep uit op een tocht van zo'n 1.000 kilometer.



NanoFlowCell meldt trots dat de bezoekers zeer verrast waren over het feit dat ze zover wisten te komen op puur elektrische kracht, en dat in slechts 8 uur en 21 minuten tijd. Na afloop nam een medewerker het stuur over. Hij kon volgens het bedrijf uit Liechtenstein vervolgens nog doorrijden, tot na in totaal dus 1.401 kilometer de Quantino pas zonder stroom zat.



De 'Flowcell'



Waar bij een conventionele accu de vloeistoffen standaard in de accu zelf zitten, werkt NanoFlowCell met twee aparte tanks van beide 95 liter, waarin de vooraf positief en negatief geladen vloeibare electrolyten zijn opgeslagen. In de brandstofcel komen ze elkaar tegen, waardoor er elektriciteit wordt gegenereerd. Een opslagcapaciteit van 300 kWh draagt verder bij aan de grote actieradius.



Het merk hoopt deze techniek te kunnen verkopen aan grote spelers in de auto-industrie, maar wil de grotere Quant op den duur ook op de markt brengen.