Slideshow

Na Skoda Rapid Spaceback ook Rapid onder het mes Non-Spaceback aangepakt

Skoda heeft na de Rapid Spaceback ook de Rapid opgewaardeerd. De compacte Tsjech krijgt net als de Spaceback te maken met een reeks kleine wijzigingen.

In februari dit jaar schoof Skoda de herziene Rapid Spaceback naar voren, in Nederland nog de enige leverbare vorm van de Rapid. De hatchback-met-uitstekende-kont, de reguliere Rapid, is immers van de Nederlandse prijslijsten gehaald.

Aan de voorzijde zien we een nieuwe bumper en ook de mistlampen die erin gehuisvest zijn, zijn anders van vorm. Vanaf uitvoeringsniveau Style wordt een chroomkleurige strip in de bumper geplaatst. Aan de achterzijde nemen we nieuwe verlichting waar, exemplaren met de Skoda-kenmerkende C-vorm erin. De behuizing is voortaan donkerder uitgevoerd. In het interieur zijn nieuwe kleurcombinaties mogelijk. Vanaf uitrustingsniveau Ambition beschikt de Rapid over bi-xenon units aan de voorzijde.

De Tsjechische broer van de Seat Toledo profiteert net als de Spaceback van nieuwe motoren. Zo komt de 95 pk sterke 1.0 TSI in het vooronder van de Rapid te liggen, al is ook een 110 pk sterke variant van die driepitter op de internationale motorenlijst te vinden. Het tweetal vervangt de huidige 90 en 110 pk sterke 1.2 TSI's. De krachtigste versie heeft 9,8 seconden voor dezelfde sprint nodig. Het gemiddeld verbruik ligt op 4,4 l/100 km voor de 95 pk sterke versie. De 110 pk sterke 1.0 gebruikt gemiddeld 4,5 l/100 km. De lijst gaat verder met een 125 pk sterke 1.4 TSI en een 1.4 en 1.6 TDI met respectievelijk 90 en 116 pk. De 1.4 TSI en de 1.6 TDI verwachten we niet in Nederland terug.

In Nederland zijn sinds 2013 4.576 Rapids verkocht, waarvan het grootste deel Spacebacks.