Slideshow

Mysterieuze tweezits Honda gespot Voorbode van nieuwe Honda S2000?

In de Verenigde Staten heeft onze spionagefotograaf een bijzondere tweezits Honda op de foto gezet.

Het lijkt te gaan om een conceptauto die vooruitblikt op de 'baby-NSX' waar we in 2015 over berichtten. Toen verscheen er een patentschets van een sportcoupé met een hoop NSX-genen. De mysterieuze auto die we hier op de foto's zien zou daar wel eens verband mee kunnen houden. Destijds zei een topman van Honda: "Ik kan je niks over de 'baby-NSX' vertellen... Ik kan het wel, maar dan zou ik waarschijnlijk ontslagen worden." Het heeft er dus alle schijn van dat de auto daadwerkelijk komt.



Op de uitlaat van de auto is het woord 'sport' te lezen. Dat is misschien de naam of een gedeelte daarvan. Mocht het hier gaan om een conceptauto met 'Sport' in de naam, dan gaat er bij ons een belletje rinkelen. De Honda S2000 borduurde namelijk voort op de 'Sport Study Model'. Misschien wat vergezocht, maar meer informatie is er op het moment helaas niet over deze bijzonder vormgegeven tweezitter.



Aangezien het hier om een conceptauto lijkt te gaan, zal een productieversie nog wel een jaar of twee op zich laten wachten. In dat geval zou Honda in 2019 het 70-jarig bestaan kunnen vieren met een nieuwe S2000. De originele S2000 verscheen in 1999 namelijk ter ere van het 50-jarig bestaan. We wachten in spanning af!