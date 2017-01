Slideshow

Mysterieuze Renault gesnapt Mule met enorme wielbasis!

Zelden krijgen we spionagefoto's binnen van een auto waarbij we moeten gissen naar waar we mee te maken hebben. Vandaag is zo'n dag.

Onze spionagefotograaf heeft een wel heel opmerkelijke Fransman voor de lens gekregen. We zien een Espace, die wat lengte betreft niet is toegenomen. Wel valt direct op dat de wielbasis enorm is toegenomen. Een enorme wielkast herbergt een ogenschijnlijk tien tot twintig centimeter naar achteren geschoven wiel. De Espace heeft van nature een wielbasis van 2,88 meter en dat brengt de wielbasis van deze bizar ogende testmule op minimaal 3 meter.

Wat Renault hier precies aan het testen is, is op moment van schrijven nog onzeker. Laten we onze fantasie de vrije loop, dan zou Renault zomaar de basis van een luxemodel boven de Talisman in het vat hebben zitten. Een wielbasis van tegen de drie meter komen we normaliter tegen op auto's als de Mercedes-Benz S-klasse. Een andere mogelijkheid is dat Renault een LWB-versie van de Talisman of Espace aan het testen is, echter wil het zo zijn dat een LWB-versie zelden met zo'n 20 centimeter wordt verlengd. Voorlopig rest ons niets anders dan afwachten.