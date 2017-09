Slideshow

Mysterieuze Hyundai i40 Wagon gesnapt Mogelijk tweede facelift voor i40 Wagon

Mysterie op de dinsdagochtend. Hyundai rijdt rond met een ingepakte i40 Wagon, maar wat de Koreanen onderhuids verstopt hebben is nog even onduidelijk.

De huidige generatie Hyundai i40 is sinds 2011 op de Nederlandse wegen te vinden. Eind 2014 werd het model op de snijtafel gelegd en klom er met een nieuwe snoet weer af. De D-segmenter profiteerde van een nieuwe grille, nieuwe koplampen en een nieuwe bumper. Achterop waren de wijzigingen minder heftig van aard, hier hield Hyundai zich beperkt tot het aanpassen van de verlichting. Inmiddels is het 2017 en je zou verwachten dat Hyundai aan opvolger klaar heeft staan. Of dat daadwerkelijk zo is, is nog de vraag.

Onze spionagefotograaf kreeg namelijk deze ingepakte i40 Wagon voor de lens, een auto die in eerste instantie zeer lijkt op de huidige i40. De plakkers aan zowel voor- als achterzijde suggereren dat Hyundai hier weer nieuwe verlichting monteert. Een facelift dus, zou je denken. Dan rijst de vraag waarom de Koreanen de auto zo enthousiast bedekken met camouflagemateriaal. De gehele koets is er immers mee afgeplakt. We mikken erop dat hier een voor de tweede keer gefacelifte i40 Wagon rondrijdt, een bijgepunte versie die de carriere van de Hyundai i40 nog even moet rekken alvorens een volledig nieuwe generatie verschijnt.

We wachten af.