Mysterieuze Honda opgedoken Patentschetsen tonen ruige cross-over

Honda heeft een wel heel opmerkelijk getekende cross-over in zijn ontwikkelingskamers staan. AutoWeek heeft afbeeldingen opgedoken van een hoogpotige met een ... vrij originele koets.

Uit de krochten van het Japanse patentbureau hebben we deze merkwaardig gelijnde Honda opgedoken. De patentaanvraag is in januari dit jaar ingediend, al zijn de platen onlangs pas vrijgekomen.

Officiële informatie over het model is helaas niet voorhanden, voorlopig zullen we het dus met deze ietwat korrelige pantenttekeningen doen. Honda lijkt een cross-over klaar te hebben staan van het formaatje Civic, al zien we op de in de C-stijl verborgen handgrepen voor de achterste portieren (vorige generatie Civic) na weinig Honda-elementen in het ontwerp terug. De auto is voorzien van een rolbeugel die aan de achterzijde doorloopt in de dakstijl. In de wielkasten zijn opvallend genoeg handgrepen verwerkt. Mogelijkerwijs trekt Honda spoedig het doek van een concept-car die hier veel van weg heeft, al durven we dat nog niet met zekerheid te zeggen.