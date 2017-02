Slideshow

Mysterieuze cross-over van DS opgedoken Is dit de eerste Europese SUV van DS?

Een website vol Citroën- en DS-adepten plaatste onlangs een bijzondere afbeelding op zijn website. Het lijkt er zeer sterk op dat een nieuwe SUV voor DS op internet is beland.

Op website Citronfeng dook een foto op van een fiks ogende cross-over van DS. Als de foto daadwerkelijk een foto is, daar gaan we gemakshalve wel van uit, lijkt het het dít de BMW X3- en Audi Q5-concurrent is die DS in het vat heeft zitten.

Hoe het hoogpotige wapen van DS gaat heten, is nog niet helemaal zeker. De geruchtenmolen blaast de naam 7 rond, wat uiteraard betekent dat de cross-over boven de 5 in het DS-gamma komt te staan.

We zien een model met het gevleugelde front dat DS in China al op diverse modellen toepast. Zo zagen we een dergelijk ontwerp al op de 5LS en de 6WR (foto 2 en 3), modellen die hier allebei niet in de showrooms te vinden zijn. De nieuwe SUV zal niet de eerste cross-over van DS zijn. De reeds genoemde 6WR is de productieversie van de Wild Rubis Concept, een studiemodel dat al vooruitblikte op de komst van een cross-over.

We mikken erop dat DS de '7' meebrengt naar de Autosalon van Genève.