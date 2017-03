Slideshow

Mulliner-versie voor Bentley Bentayga Tweekleurigheid buiten én binnen

Het is moeilijk voor te stellen dat er mensen zijn die de absolute opper-SUV van het moment, de Bentley Bentayga, niet speciaal of luxueus genoeg vinden. Dat die doelgroep wel degelijk bestaat, bewijst deze Bentayga Mulliner.

Mulliner is al aan Bentley verbonden sinds het Britse bedrijf met die naam in de jaren 30 vele Bentleys en Rolls-Royces van een koetswerk voorzag. In modernere tijden wordt de illustere aanduiding vooral gebruikt op extra luxueuze of snelle versies van Bentley. Bij deze Bentayga gaat het vooral om een nog weelderiger interieur. Standaard worden Bentayga-kopers al getrakteerd op prachtig leer in iedere gewenste kleur en een afwerking met waanzinnige houtsoorten, maar de Mulliner doet er nog een schepje bovenop. Het met de hand gestikte leer is voorin anders van kleur dan achterin, en laat zo het eveneens aan Mulliner voorbehouden tweekleurige lakwerk van de carrosserie terugkomen in het interieur. Uiteraard is het woord 'Mulliner' op prachtige wijze in het leer geborduurd.

Een opmerkelijke voorziening is de verlichte champagnekoeler achterin, die uiteraard compleet met kristallen glazen wordt geleverd en in de middenconsole is geïntegreerd. Ook het walnotenhout is in twee tinten uitgevoerd die op bijzondere wijze in elkaar zijn verweven. Sfeerverlichting, met keuze uit talloze verschillende 'moods', maakt het weelderige interieur af. Onderhuids is de Mulliner gelijk aan de reguliere Bentayga, al is deze bijzondere uitvoering er alleen in combinatie met de machtige W12. De diesel gaat dus aan de verheven neus van deze auto voorbij.

Geen twee Mulliner zullen identiek zijn. Om te laten zien wat er mogelijk is, brengt het merk een exemplaar mee naar de aanstaande Autosalon van Genève.

Video