Gereden: Fiat Talento Squadra L2H1 EcoJet 120 pk Mooie jongen

Met de matzwarte typeaanduiding op de standaard zwarte metallic lak verhult de Fiat Talento Squadra zijn identiteit. Toch mag deze aangeklede versie als mooie jongen van het Trafic-kwartet beslist gezien worden. We rijden hem met de 120 pk-motor.

Handig voor wanneer de prijsonderhandelingen bij de dealers van Renault, Opel en Nissan voor een Trafic, Vivaro of NV300 op niets uitlopen: je kunt nu ook bij de Fiat Professional-dealer voor dezelfde auto je geluk beproeven: de Talento. Die naam is op historische grond geschoeid: eind jaren 80 verscheen de toenmalige Ducato als een extreem ingekorte versie als Talento.

Squadra

De huidige Talento rijden we als Squadra, een actiemodel met zaken als leren bekleding, automatische airco, navigatie, een achteruitrijcamera in de binnenspiegel tot aan een gekoeld dashboardkastje. Standaard zijn twee schuifdeuren en een dubbele cabine, waarmee de Squadra op 28.499 euro komt (vanafprijs L2H1 met dubbele cabine is 24.500 euro). De luxe is erg aangenaam, maar het ging ons vooral om de ervaringen met de nieuwe 120 pk-motor in deze versie, aangezien we recentelijk al met de Nissan NV300 met 95 pk konden rijden. De ervaringen met de Renault Trafic in de toenmalige 120 pk TwinTurbo-uitvoering (die inmiddels is vervangen door de dCi 125) dateren alweer van een kleine drie jaar geleden.

Gezinswagen

In de dubbele cabine zit je erg comfortabel. Van de drie achterstoelen zijn de zittingen in lengte verstelbaar. De leuningen staan onder een prettige hoek; je wordt niet gedwongen om rechtop te zitten. De in- en uitstap zijn gemakkelijk en de enorme schuifdeuren zijn ook van binnenuit licht te openen en sluiten. Over de zit achter het stuur hebben we evenmin klachten; door het ontbreken van de scheidingswand kunnen de stoelen nog wat verder naar achteren dan normaal. De montage van een separate passagiersstoel betekent wel het gemis van de middelste zitplaats voorin en daarmee van de multifunctionele console die achter in de leuning daarvan is verwerkt. De luxueuze Squadra presenteert zich al met al als een prettige gezinswagen. Ideaal voor vakanties; alles past immers achterin deze uitvoering met verlengde wielbasis; de laadvloer is 2,3 m lang.

Acceptabel

De prestaties zijn acceptabel, het testverbruik van 7,3 l/100 km eveneens. De 1,6-liter diesel met enkele turbo (koppel 300 Nm bij 1.500 toeren) heeft voor het mooie wel net wat te veel moeite om de 5,39 meter lange en ca. 1.300 kg zware bestelauto op stoom te krijgen. Met de ervaringen van de 95 pksterke Nissan in het achterhoofd, hadden we nu toch wat meer verwacht. Het is zaak de toerenteller boven de 2.500 tpm te houden om goed vlot te kunnen rijden. Zit je eenmaal in die regionen, dan is de power ruim voldoende. Het betekent dat je bij rustig voortkabbelen op de snelweg met 100 km/h geregeld even moet terugschakelen voor een vlotte inhaalacceleratie of om op 130 km/h te komen. Het alternatief is overstappen op de topmotor van 145 pk. Die hopen we ook spoedig te kunnen rijden. Van Fiat, Opel, Renault of Nissan, dus.