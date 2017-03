Slideshow

Modeljaarupdates bij Porsche Optioneel 30 pk meer voor 911 Carrera S

Porsche voert onder de vlag van een modeljaarwissel wat wijzigingen door bij verschillende modellen. Het belangrijkste nieuws is de mogelijkheid om de 911 Carrera S van 30 pk meer te voorzien.

Zoals dat hoort bij een modeljaarupdate, komen er om te beginnen nieuwe kleuren beschikbaar. Dat geldt niet alleen voor de gehele carrosserie, maar ook voor bijvoorbeeld de 'rolbeugel' van de 911 Targa, die vanaf nu ook in zijdeglans zwart te bestellen is. Groter nieuws is er dankzij Porsche Exclusive, dat vanaf nu de mogelijkheid biedt om 911's met de toevoeging S of 4S van 450 in plaats van 420 pk te voorzien. Daarmee worden deze auto's op motorisch vlak gelijkgesteld met de duurdere GTS. De upgrade kost minimaal €10.139 euro, maar bestaat dan ook uit meer dan alleen een software-update. Zo wordt er een grotere turbo gemonteerd, is de sportuitlaat met het dubbele centrale eindstuk standaard, en worden de remmen beter gekoeld. Het resultaat is een 0-100-tijd van 3,7 in plaats van 4,1 seconden en een top van 310 in plaats van 306 km/h.

Ten slotte grijpt Porsche de modeljaarupdate aan om z'n Connect-services uit te breiden. Indien gewenst kunnen de bestaande internetfuncties worden uitgebreid met een hotspot in de auto en bijvoorbeeld de mogelijkheid om muziek te streamen. Deze nieuwe functies kunnen in sommige gevallen ook worden doorgevoerd op reeds geleverde auto's.