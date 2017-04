Slideshow

Modeljaarupdate voor Kia Optima Koreaanse K5 subtiel gemoderniseerd

Kia heeft in het thuisland de K5 een kleine reeks wijzigingen gegeven. Op termijn verwachten we de aanpassingen in Europa ook terug te zien. De K5 kennen wij in onze contreien namelijk als de Optima.

De Optima die je momenteel in de showrooms van Kia tegenkomt, is daar sinds 2015 te vinden. Daarmee is de Koreaanse D-segmenter absoluut nog geen oude van dagen te noemen, iets dat er waarschijnlijk mede voor heeft gezorgd dat Kia zijn ontwerpers slechts kleine wijzigingen aan het oorspronkelijke ontwerp liet aanbrengen.

De K5, zoals de Optima in Zuid-Korea heet, is aldaar nu ook als GT te vinden. Die uitvoering kennen we natuurlijk al even als 245 pk sterke Optima GT. Ook op het gebied van de non-GT's valt nieuws te melden. De reguliere Optimas zouden de beschikking krijgen over een ietwat donkerder uitgevoerde grille. Ook de lichtunits zouden iets donkerder zijn uitgevoerd. Informatie voor de Europese markt, volgt naar verwachting spoedig.