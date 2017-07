Slideshow

Modeljaarupdate voor Jaguar XJ Ook als 575 pk sterke XJR575

Jaguar heeft de sinds 2009 in productie zijnde XJ een modejaarupdate gegeven. Bovenaan de krachtladder staat nu de XJR575, de 575 pk sterke vervanger van de XJ-R.

Tijdens het Goodwood Festival of Speed gaf Jaguar een ingepakte XJ-R de sporen, een auto voorzien van stickerwerk dat het getal 575 liet zien. Die auto blijkt nu een ingepakte XJR575 te zien, de XJ-R-opvolger die niet 550 pk en 680 Nm, maar 575 pk en 700 Nm sterk is. Daarmee dendert de top-XJ in 4,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 300 km/h. Wie dat magische getal op zijn teller wil hebben, heeft daar slechts 44 seconden de tijd voor nodig. Leuk gegeven: de XJR575 is er nu ook als LWB met 15 centimeter langere wielbasis.

De XJR575 is leverbaar in de kleuren Velocity Blue en Satin Corris Grey. De auto is ten opzichte van de vorige XJ-R voorzien van nieuw spoilerwerk en nieuwe bumpers. Jaguar geeft de XJR575 louvres in de motorkap, glanzend zwarte 20-inch wielen, rode remklauwen en uiteraard een selectie badges. Net als alle andere XJ's beschikt de XJR575 standaard over adaptieve led-koplampen.

Het motorengamma is vernieuwd en bestaat wat benzinemotoren betreft vanaf heden alleen unog uit de 340 pk en 450 Nm sterke 3.0 V6 Supercharged (vierwielaandrijving) en de 5.0 V8 Supercharged (achterwielaandrijving, XJR575). Dieselen kan met een 300 pk en 700 Nm sterke 3,0-liter grote V6 (achterwielaandrijving of vierwielaandrijving). Die laatste heeft in 6,2 tellen een snelheid van 100 km/h op de teller staan. Het gemiddeld verbruik moet liggen op 5,7 l/100 km. De 240 pk sterke 2.0 viercilinder komt dus te vervallen.

Wat gadgets betreft, profiteert de XJ van een nieuw 10-inch metend scherm dat bij een infotainmentsysteem hoort met 4G- en Wifi-ondersteuning. Ook is een 12,3-inch metend exemplaar beschikbaar. Alle achterwielaangedreven versies krijgen zaken als Autonomous Emergency Braking, Lane Keep Assist en Driver Condition Monitoring mee.

In Nederland komt de XJ beschikbaar als Luxury, Premium Luxury, Portfolio (alleen LWB), R-Sport, XJR575 en als Autobiography (alleen LWB). De vanafprijs van de XJ ligt op € 103.330. Wie de XJR575 wenst, moet minimaal € 204.150 reserveren.