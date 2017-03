Slideshow

'Model 3 alleen met achterwielaandrijving' Musk teaset met 'release cadidate'

Wie per se een Tesla Model 3 met een dikke dubbele elektromotor en vierwielaandrijving wil, zal nog even geduld moeten hebben. Om het gamma overzichtelijk te houden, verschijnt er vooralsnog alleen een RWD-variant. Maar de productie verloopt in elk geval soepel, getuige een video van Tesla-baas Elon Musk.

De ontwikkeling van Elon Musks laatste geesteskindje lijkt volledig op schema te liggen. Eerder deze maand gaf Tesla al aan dat het financieel klaar is voor de daadwerkelijke productie van de Model 3, onlangs tweette Musk een video van een ogenschijnlijk zeer productierijpe versie die hij zelf liefkozend 'release candidate' doopt.

First drive of a release candidate version of Model 3 pic.twitter.com/zcs6j1YRa4 — Elon Musk (@elonmusk) 24 maart 2017

In de video, die slechts 6 seconden duurt, zien we een op het eerste oog 'af' product vanuit stilstand weg zoeven, om even later weer remmend tot stilstand te komen. Inderdaad, op zich niet heel spannend, maar het geeft wel aan dat het Model 3-project voorspoedig verloopt en een release eind dit jaar bijna zeker is.

Achterwielaandrijving

Ook is inmiddels duidelijk dat Tesla's instapper vooralsnog alleen met achterwielaandrijving geleverd wordt. Pas later zullen er D-varianten beschikbaar komen die zijn voorzien van vierwielaandrijving, net zoals dat destijds bij de Model S het geval was. Bovendien krijgt het opvallend minimalistische en futuristische dashboard uit het pre-productiemodel van vorig jaar daadwerkelijk een plek in de uiteindelijke Model 3. Geen knoppen en meters dus, maar alleen een horizontaal geplaatste touchscreen en een stuur – that's it.