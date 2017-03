Slideshow

Mitsuoka op Europees podium Oude MX-5, interessante looks

Het eigenzinnige Japanse Mitsuoka krijgt op Europese bodem een podium. Tijdens de London Motor Show wordt de Roadster in het zonnetje gezet.

Het Japanse Mitsuoka kennen we als merk dat regelmatig de koetsen van diverse Nissans vervangt voor een meer retro-exemplaar. Namen als 'Viewt' en 'Galue' zijn op AutoWeek.nl al eerder voorbijgekomen en ook de op zijn zachtst gezegd opmerkelijk vormgegeven Orochi heeft eens digitaal zijn karakter kunnen tonen. Vandaag is het de Roadster, Himiko in het thuisland geheten, die in de schijnwerpers staat.

Het Engelse bedrijf TW White & Sons neemt de Roadster namelijk mee naar de London Motor Show, een beurs die in de eerste week van mei plaatsvindt. Nu rijst de vraag: wat is een Roadster? Een auto voor de excentriekeling.

De Roadster is een omgerekend zo'n 63.000 euro kostende creatie op basis van de vorige generatie Mazda MX-5. Waar het origineel zo'n 4 meter lang is, is de Roadster uitgerekt tot 4,58 meter. De extra lengte is vooral aan de voorzijde terug te vinden, lengte die zo markant is vormgegeven dat het geheel doet denken aan de Jaguar XK120 van weleer. De koplampen kennen we van de vorige generatie Mini's. Op technisch vlak is de bijzondere Japanner niet aangepast. In het ellenlange vooronder, waar plek lijkt te zijn voor een in de lengte geplaatste twaalfcilinder lijnmotor (mocht het nog bestaan) dezelfde 2,0-liter grote viercilinder die in de MX-5 goed is voor 160 pk. Komt dat zien dus, in Londen.