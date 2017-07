Slideshow

Mitsubishi onthult 'Next Generation MPV' Nieuwe MPV blijkt naamloos

Vorige week liet Mitsubishi de eerste beelden los van een nieuwe MPV die Expander zou gaan heten. Vandaag is de auto in zijn geheel gepresenteerd, al moet hij een officiële naam nog ontberen.

Tussen 10 en 20 augustus vindt de Indonesia International Auto Show (GIIAS) plaats in Jakarta. Mitsubishi stelt er deze volledig nieuwe MPV aan het publiek voor, een auto die het merk voorlopig aanduidt als Next Generation MPV.

De Next Generation MPV is de productieversie van de XM Concept, een studiemodel dat vorig jaar in Indonesië in de spotlights stond. De zevenzitter draagt dezelfde scherpe designtaal als de Eclipse Cross. We zien uiteraard een front met Dynamic Shield-design en de Japanner krijgt een 'zwevend dak' zoals we dat de laatste tijd bij veel nieuwe modellen zien. Het interieur is verfrissend vormgegeven en wordt vandaag zelfs met houtafwerking gepresenteerd.

In het vooronder van de 4,48 meter lange, 1,75 meter brede en 1,70 meter hoge MPV hangt Mitsubishi een 1,5-liter grote viercilinder, een blok dat gekoppeld wordt aan een handgeschakelde vijfbak of een viertrapsautomaat.

Mitsubishi gaat deze nieuweling produceren in zijn nieuwe Indonesische fabriek in Bekasi. Deze herfst verschijnt het model op de lokale markt. Over een Europese introductie wordt met geen woord gerept.